النائب العام يأمر بسرعة طلب التقارير الطبية للطالبة مريم المتوفية في لندن

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، إدارة التعاون الدولي، بسرعة طلب التقارير والأوراق الطبية الخاصة بالطالبة مريم عبد السلام التي توفيت في بريطانيا، متأثرة بتعرضها للضرب المُبرح وسحلها من قِبل عدد من الفتيات.

وطلب النائب العام في إطار التحقيقات التي تجريها إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في الواقعة، كافة المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة بالمملكة المتحدة بشأن الواقعة ومرتكبيها وطبيعة الرعاية الصحية التي جرى تقديمها لها في أعقاب التعدي عليها وحتى الوفاة، وجميع الإجراءات التي اتخذت منذ وقوع الحادثة.

وذلك استكمالا للقرار الصادر بتاريخ 23 مارس بتكليف إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بالتحقيق في واقعة التعدي على المواطنة مريم عبدالسلام بالمملكة المتحدة وإرسال إنابة قضائية إلى السلطات المختصة بالمملكة المتحدة بشأنها بطلب صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت حول الواقعة والتقارير الطبية الخاصة بإصابة المجني عليها وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة.