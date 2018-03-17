كلوب عن صلاح : فنان في كرة القدم

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أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح وذلك عقب تسجيله 4 أهداف وصناعة هدف في فوز الريدز على واتفورد بنتيجة 5-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن صلاح لاعب رائع وهو فنان في كرة القدم ويعرف كيف يسجل الأهدف ويتفنن في ذلك.

وأضاف كلوب أن صلاح لاعب من طراز فريد ولا يتمتع بالأنانية بل أنه يساعد زملائه ويسجل الأهدف بشكل رائع.

وأوضح المدرب الألماني أن صلاح الذي لاع يلعب في مركز المهاجم لكنه يتفوق هذا الموسم على هاري كين مهاجم توتنهام وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

واختتم كلوب تصريحاته مؤكدا أن صلاح لاعب رائع في فريق رائع، وهو سعيد باللعب مع زملائه في ليفربول وهو الشيء الأهم له وللنادي.