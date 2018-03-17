صلاح بعد رباعية واتفورد : لا أبحث عن الأرقام القياسية

أكد محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي أنه لا يبحث عن تحقيق الأرقام القياسية وذلك عقب تسجيله 4 أهداف وصناعة هدف في فوز الريدز على واتفورد بنتيجة 5-0 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أنه لا يبحث عن تحقيق أرقام مميزة وقياسية، ولكنه يحاول دائما مساعدة فريقه على تحقيق نتائج إيجابية والفوز بالمباريات.

وأضاف صلاح أنه سعيد بمساعدة زملائه وأن حالة التألق التي يعيشها مع فريقه الإنجليزي تأتي بسبب مساندة زملائه في الفريق والألماني يورجن كلوب مدربه الذي يدعمه بشكل رائع، موجها الشكر للجميع في النادي.

وأوضح الفرعون المصري أن ما يهم الفريق اليوم هو تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط هامة في الدوري بعد خيبة الأمل الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد.

واختتم صلاح تصريحاته مؤكدا أن الفريق يركز في المرحلة المقبلة على الفوز بجميع المباريات، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعتبر مواجهة هامة لفريقه.