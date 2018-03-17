برلمانية: انتخابات الرئاسة في الداخل ستكون «ثورة في حب الوطن»

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن الجالية المصرية في الخارج أثبتت للعالم حب المصريين لبلدهم من خلال تواجدهم أمام السفارات والقنصليات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت «أبو السعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن العالم سيرى مظاهرة وثورة في حب الوطن في الانتخابات بالداخل، مؤكدة أن الشعب المصري بصدد رؤية واحدة.

ولفتت إلى الرسالة التي يوجهها المصريون لمن وصفتهم بـ«أعداء مصر»، من خلال مشاركتهم في الانتخابات بالخارج، لافتة إلى عدم استطاعة تغيير الواقع في هذا الشأن من بعض وسائل الإعلام، حيث وجهت رسالة لقناة «الجزيرة» القطرية، بقولها: «كوني على يقين أنكِ لن تغيري الحقائق».

وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.