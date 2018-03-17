مقتل لاعب الكرة عبدالله بزاز على يد مليشيا الحوثي غرب اليمن

أعلن مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي قتلت لاعب كرة القدم في نادي الهلال الساحلي اليمني عبدالله بزاز في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الأخبارية مساء اليوم عن المصدر قوله إن الحوثي فتح الله الريمي الملقب ب"أبو المعارك" أطلق 3 رصاصات من سلاحه نحو نجم ولاعب نادي الهلال الساحلي اليمني في منطقتي الفخذ والحوض أثناء تواجده أمام منزله مما أدي إلى مقتله.

وفي السياق ذاته ، أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي اختطفت الأديب اليمني عبدالكريم الرازحي في ذمار و4 من رفاقه بينما كانوا في رحلة إلى منطقة آنس بمحافظة ذمار ، بعد أن قامت بمصادرة هواتفهم وانقطع التواصل بهم.

وأصبح الحوثيون يقتلون من عناصرهم كل من لا ينفذ اشتراطاتهم أو طلباتهم خاصة فيما يسمونه "المجهود الحربي".

وشن طيران التحالف 3 غارات على مركبات وتعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات الحوثية في كلٍ من مفرق وعاله وراس الحديدة بجبل الظهر وفي جبل القرحاء.