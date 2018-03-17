محامي «ترامب» يطالب بوقف تحقيق «مولر» في قضية التدخل الروسي

دعا المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، إلى وقف التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا بالانتخابات.

وحث المحامي دون دود، وهو محام بارز في واشنطن تم توكيله العام الماضي لتمثيل ترامب في التحقيق الذي يجريه مولر، مسؤولا كبيرا في وزارة العدل على إنهاء التحقيق الذي وصفه بأنه "ملفّق" من دليل "فاسد".

وأصدر المحامي أولا البيان ردا على استفسار من موقع "ديلي بيست"، قائلا في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه كان يتحدث نيابة عن ترامب باعتباره محاميه، حسبما ذكر الموقع الإخباري.

في وقت لاحق، أرسل دود نفس البيان إلى منظمات إعلامية أخرى وأشار إلى أنه يتحدث فقط نيابة عن نفسه، وليس نيابة عن ترامب.

وأحيل البيان إلى نائب وزير العدل رود روزنشتاين، الذي كلف مولر بمهمة التحقيق في مايو 2017، بعد وقت قصير من قيام ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، الذي كانت هيئته تقود التحقيق.