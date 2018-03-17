جمهور الأقصر يتفاعل مع العرض المغربي «الخريف»

شهد قصر ثقافة الأقصر مساء أمس الجمعة، عرض المسرحية المغربية "الخريف" لفرقة أنفاس المسرحية، وذلك في إطار عروض ثاني أيام احتفالية ختام فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية".

حضر العرض كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وعدد من البرلمانيين وقيادات العمل الثقافي.

العرض الذي تفاعل معه جمهور الأقصر بشدة قدمه على المسرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والذي قال عنه إنه حصل على جائزة الشيخ سلطان القاسمي كأفضل عمل مسرحي عربي في الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي، والتي أقيمت بالجزائر عام 2016 .

وذكر أن العرض يتناول مذكرات كاتبته الكاتبة والإعلامية المغربية فاطمة هوري، والتي تحكي فيها تجربتها مع مرض السرطان، تحكي عن وقع الخبر عليها وتفاصيل رحلة معاناة يومياتها الحزينة.

العرض ينتمي إلى المسرح المستقل، وهو من إخراج ودراما تورجى أسماء هورى، وموسيقى رشيد البرومى، وتصميم إضاءة لرضا العبدلاوى، وتصوير أليس دوفور فيرونس، وتصميم ملابس لأمينة البحراوى، ويشارك في بطولته فنانات شابات وهن فريدة بوعزاوي وسليمة مومني مع زينب الناجم وفاطمة الزهراء لهويتر وهند بنجبارة وهاجر كريكع وشيماء أجبيرى.

وفي حديثها لـ"الشروق" قالت مخرجة العرض أسماء هورى إنها اكتشفت مذكرات شقيقتها بالصدفة وهي تبحث في أوراق شقيقتها الراحلة التي لم تنشر لتطبعها في كتاب يخلد ذكراها، ولفت انتباهها هذه الحالة الإنسانية والخاصة فقررت أن تقدمها في عرض علي خشبة المسرح، وبدأ العمل علي النص مع فريقها "أنفاس" وإنتاجه بتمويل ذاتي.

وأشارت هوري إلى أن العرض سبق وان عرض في القاهرة ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي، وانه يشارك في احتفال الأقصر بدعوة من وزارة الثقافة المصرية.

وقال المؤلف الموسيقي رشيد البرمي إن "خريف" رغم تناوله لموضوع السرطان إلا أنه يحمل قدر من المتعة البصرية لأنه عرض يتحدث عن الحياة، مضيفا أنه اختار أن تكون الموسيقى المصاحبة للعرض حية لتزيد من حالة التفاعل بين عناصر العمل.

وقالت سليمة مونتي بطلة العرض إن العرض هو واحد من الأعمال التي تقدمها الفرقة لتعبر عن قضايا مهمة في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل يعتمد على عناصر فنية منها الموسيقى والحركة بشكل يخاط المشاعر.