«رفع الوعي التأمين» في ندوة بجامعة المنيا

استضافت جامعة المنيا، ندوة لرفع الوعي التأميني والتي نظمها صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وذلك تحت رعاية د. جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة.

وحضر في الندوة، محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وعمر حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، وعادل طبق، رئيس الإدارة المركزية لمناطق شمال الوجه القبلي، والمهندس توفيق عبدالفتاح عبد الحكيم، أمين عام جامعة المنيا، ولفيف من قيادات الجامعة.

وحاضر فيها نخبة من الخبراء بمجال العاملين بالجهات الإدارية المختلفة بمجال التأمينات والمعاشات على مستوى شمال الوجه القبلي ومنها محافظات «المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد».

وأكد عمر حسن، مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن التأمينات والمعرفة بها تهم جميع شرائح المجتمع المصري، لذلك كان إتجاه قطاع التأمينات بوضع خطة ميدانية ترتكز على المعرفة والوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية وقانونها، ونشرها على مستوى الجمهورية، وعرض أهم المشكلات التي قد تواجههم والعمل على حلها على الفور.

ومن جانبه، أشار محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن التأمينات الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين، مؤكدا أهمية تلك الندوات وبمشاركة جميع المهتمين لنشر الوعى التأميني.

وأوضح أن نظم التأمين الاجتماعي ساهم في تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، فعلى المستوى الاجتماعي إمتدت الحماية التأمينية إلى ما يزيد عن 17 مليون مؤمن عليه، وأكثر من 8 مليون صاحب معاش، كما امتدت مظلة التأمين الاجتماعي بشكل غير مباشر لأسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بوصفهم مستحقين للمزايا التي يمنحها النظام.