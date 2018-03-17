النيابة تصرح بدفن جثة أمين شرطة دهسته سيارتي نقل في حفل زفاف بالصف

أمرت نيابة الصف بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بدفن جثة أمين شرطة، صدمته سيارة نقل على طريق أطفيح أثناء تسابقها مع أخرى في حفل زفاف، وطلبت النيابة أخذ عينه من سائقي السيارتين المتسببين في الحادث لمعرفة إن كانوا قد تعاطوا المخدرت من عدمه.

كما تحفظت النيابة على السيارتين والدراجة البخارية التي كان يقودها أمين الشرطة أثناء الحادث لعرضهم على المعمل الجنائي لفحصهم.

وكشفت التحقيقات إن السائقين هما "محمد. ع" و"أدهم. ص"، وتوجه لهما النيابة تهمة القتل الخطأ، وتجاوز السرعة القانونية على الطرق السريعة.

كانت غرفة إدارة النجدة، قد تلقت بلاغا بوجود حادث تصادم على طريق أطفيح، ووجود جثة أمام مدخل أطفيح البحري، فانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لأمين الشرطة يدعى "وليد أحمد"، بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل ما أسفر عن مصرعه.

وكشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقي سيارتي نقل خلال زفة عروس بأطفيح اصطدما بالمجني عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات المباحث إلى هويتهما، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.