قال المحاسب أحمد عبدالمنعم صاحب شركة للاستثمار العقاري والمشارك في تمويل وتوزيع شهادات أمان، إنه تقرر عقد مؤتمر حاشد؛ لتوزيع شهادات أمان تحت رعاية محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، وبنك مصر، ومجلس الشباب المصري يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس.

وأضاف «عبدالمنعم»، أنه تقرر إجراء قرعة علنية لتوزيع 500 شهادة من شهادات أمان، وذلك كمساهمة من القطاع الخاص الوطني وبنك مصر في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

شهد اللقاء حضور العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال لطرح رؤاهم وكيفية الاستفاذة من طاقات الشباب وبناء هذا الوطن والطرق الفاعلة التي من الممكن أن يشارك بها القطاع الخاص في تلبية حاجة المواطنين.