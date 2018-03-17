6 أهلاوية و2 زملكاوية في قائمة المنتخب الأوليمبي لمباراتي السعودية

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب، قائمة بأسماء 27 لاعبا لاختيار 24 منهم للسفر إلى السعودية الثلاثاء المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي يومي ٢٢ و٢٦ مارس الجارى.

القائمة تضم من الأهلي: أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن، ومن الزمالك: أحمد أبو الفتوح وعمر صلاح، ومن الإسماعيلى: وليد عطية، ومن طلائع الجيش : محمد عصام الغندور، أحمد هاني حسين.

ومن بتروجيت: محمد عبدالسلام ...محمود عماد ، ومن مصر للمقاصه : اسامه جلال ... محمد احمد دسوقي ، ومن المقاولون : طاهر محمد طاهر، والداخلية : ناصر منسي ...احمد مصطفي السيد ، ووادي دجلة : احمد سعيد ...محمود مرعي، والاتحاد السكندري : فوزي الحناوي ...مروان النجار ، والانتاج الحربي : محمد حسين فرج، والمصري : كريم العراقي ، وسموحه : ناصر ماهر، والرجاء: عمر وائل ، والأسيوطي: شريف رضا.

وقال شوقى غريب إنه فضل اختيار ٢٧ لاعبا تحسبا لآي ظروف طارئة ، خاصة في ظل اقامة مباريات الاسبوع الـ٣٠ والمباريات الافريقيه ثم تصفيتهم إلى ٢٤ لاعبا للسفر الي السعودية.