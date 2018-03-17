محافظ الجيزة يفتتح مركز تنمية المجتمع لائتلاف «دعم مصر»

• «الدالي»: الائتلاف يقود ثورة تشريعية في مساندة الدولة

افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، اليوم السبت، مركز تنمية المجتمع التابع لـ«ائتلاف دعم مصر» بشارع الأهرام.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن ما يقوم به ائتلاف دعم مصر ممثل الأغلبية في البرلمان، من ثورة تشريعية في مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمل خلالها الائتلاف عبئاً ثقيلاً في مساندة الدولة في قرارات الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: «استطاع النواب أن يخوضوا المعركة من أجل الوطن بمنتهى النزاهة والشرف والأمانة لا هدف لهم سوى العبور بمصر إلى بر الأمان تحت راية القيادة السياسية الحكيمة في شخص الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسي رجل المرحلة وحارس طموحات المصريين».

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع طاهر أبوزيد وبعض نواب البرلمان بمقر الديوان العام للمحافظة اليوم السبت، أن نواب الائتلاف لم يتهاونوا لحظة في تلبية نداء الوطن وأن ما يقوم به الائتلاف من جولات في محافظات مصر كان هدفه ملء الفراغ الذي شهدته الحياة السياسية طوال الفترة الماضية، وأصبح لدينا ائتلاف للأغلبية يبحث عن المواطن ومشكلاته ويستمع إليه.

وأوضح طاهر أبوزيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الافتتاح، أن المركز الجديد سيكون مساندا لمشاكل وآلام المواطن الجيزاوي. وأشاد بنواب المحافظة ودورهم الفعال في العملية السياسية قائلا: «أنا على ثقة بنواب الجيزة وقدرتهم على التعاون مع قيادات المحافظة من أجل مصلحة المواطن كما سيكون هناك ثورة في العمل السياسي على أرض الجيزة من خلال هؤلاء النواب الأفاضل»، مضيفا أنه على ثقة بأن مواطني الجيزة سيكون لهم مشاركة كثيفة وفعالة في الانتخابات الرئاسية.