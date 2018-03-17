نبيلة مكرم تجتمع بفريق غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات التي أطلقتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أي نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية.

ووجهت الوزيرة بفتح خطوط اتصال مع رؤساء الجالية المصرية في كل من مدينتي تبوك والدمام بالسعودية لتوفير حافلات نقل لهم تقلهم إلى مقرات الاقتراع، وذلك استجابة لعدد من الاستفسارات التي تلقتها غرفة عمليات الوزارة خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، كما اطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعي والإعلام للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج.

ووجهت الوزيرة برصد أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فوري على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في العملية الانتخابية.

وقد تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم منها الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، والتي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.