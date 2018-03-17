قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوت المسلحة، إنه جاري تنفيذ أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بإجمالي أطوال 100 كيلو متر طولي، وبعرض متغير من 55 إلى 100 متر، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى بطول 60 كيلو متر، والأخرى 40 كيلو متر.

وأضاف «الوزير»، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية ببورسعيد، صباح السبت، أن نسبة تنفيذ شبكة الطرق بشرق بورسعيد وصلت إلى 50%.

وأوضح أنه نظرًا لطبيعة الأرض الرخوة والضعيفة تم إنشاء قطاع إنشائي خاص لمواجهة ضعف التربة، ويتكون من طبقة إحلال وتنعيم بسمك من 1 إلى 1.5 متر، يتم إحضاره من مناطق معينة في سيناء، وهو نوع من الصخور لا يتشرب المياه ولا يتفاعل مع المياه المالحة، ثم طبقة رمال لتشكيل الجسر بسمك لا يقل عن 1.35 متر، ثم طبقتين من النسيج المانع للنفاذ المواد الناعمة، بينهما فلتر من السن 6 صافي، دون بوردة بسمك 30 سم، ثم طبقة من الأساس السن 6، بسمك 55 سم، تُدمج على 3 طبقات ثم طبقتين من الأسفلت، بسمك 11 سم، مؤكدًا أنه لا يمكن التعامل مع هذه النوعية من التربة وإنشاء طرق عليها إلا بهذه الطريقة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، منها ميناء شرق، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، وذلك يأتي في إطار جولاته التفقدية لمواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري العمل بها.