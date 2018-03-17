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«الإفتاء» تعلن بعد غد الاثنين أول أيام شهر رجب

نور رشوان
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 6:43 م

أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر رجب.

وقالت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن «بعد غد الاثنين هو أول أيام شهر رجب».

 


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