«الإفتاء» تعلن بعد غد الاثنين أول أيام شهر رجب

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر رجب.
وقالت «الإفتاء»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إن «بعد غد الاثنين هو أول أيام شهر رجب».
تم استطلاع هلال شهر رجببعد غد الاثنين أول أيام الشهراللهم بلّغنا رمضان
— دار الإفتاء المصرية (@EgyptDarAlIfta) March 17, 2018
تم استطلاع هلال شهر رجببعد غد الاثنين أول أيام الشهراللهم بلّغنا رمضان