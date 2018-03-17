يفتتح وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر الأول، رفيع المستوى بعنوان «تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر»، بالقاهرة وذلك في إطار جهود الحكومة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية، والاستفادة بأهم التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، وفي إطار مبادرة الوزارة، بتبني استراتيجية بناء الجسور لنقل أفضل تجارب الدول خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي محمد حجازي في تصريح اليوم السبت، إنه في إطار التعرف على أهم تلك التجارب، يستضيف المؤتمر، كلًا من ميشيل سابان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق، وبيتر كنيب رئيس القطاع الدولي لرابطة البلديات الهولندية، كما سيشارك عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

ويعقد هذا المؤتمر في إطار مبادرة «جسور»، التي تستهدف تبادل المعرفة والخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الرئيسية التي يواجهها المسؤولون عن التنمية الاقتصادية المحلية.

ويعقد هذا المؤتمر ضمن برنامج «دعم الإدارة العامة والإصلاح بالتنمية المحلية»، الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية الدولية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا «ENA».