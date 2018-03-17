السفيرة هيفاء أبو غزالة تتابع سير العملية الانتخابية في السفارة المصرية بالأردن

تفقدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيسة بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بجامعة الدول العربية، العملية الانتخابية بمقر اللجنة الفرعية الانتخابية في السفارة المصرية بعمان في الأردن، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، عددًا من الصور، التي تُظهر مشاركة المصريين في الأردن بالانتخابات، ومتابعة «أبو غزالة» لسير العملية الانتخابية.

وبدأ المصريون في الخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات بالخارج حتى مساء غدًا الأحد، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.