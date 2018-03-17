بطل «نسيت كلمة السر» الحقيقي يشكر حسن كمال لإهدائه الرواية

أعرب الكابتن الدكتور عمرو خيري، بطل العالم في التايكوندو لعام 1986، عن امتنانه للكاتب الروائي والدكتور حسن كمال، مؤلف رواية «نسيت كلمة السر»، الصادرة حديثًا عن دار الشروق؛ لإهدائه الرواية، وسط مشهد مؤثره تخللته دمعات الأول، الذي كان في يومًا مدربًا للأخير.



وقال «خيري»، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الجمعة، إنه لم يشعر بالتوتر إزاء كتابة مؤلف الرواية قصة حياته، نظرًا أنها ستخلد ذكراه، متابعًا: «الناس كده هتعرف إني كنت بلعب تايكوندو وكنت كويس».



وسرد مقتطفات من حياته، قائلًا إنه قد حصل على ذهبية كأس العالم للتايكوندو في الولايات المتحدة في وزن -83 كجم بعد فوزه في النهائي على بطل كوريا، في 1986.



وتابع أنه في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو الوقت الذي كان ملتحقًا فيه بكلية الطب أيضًا، بعد أن حصل على مجموع 86.5% في الثانوية العامة.



واستطرد: «بعد تفوقي في الثانوية العامة، والدي رغب في مكافئتي، وعرض عليّ الذهاب إلى أمريكا لمدة شهرين للتنزه، فطلبت منه السفر إلى كوريا الجنوبية، لأن بها الاتحاد الدولي للتايكوندو، وحينما ذهبت إلى هناك قابلت أحد أعضاء الاتحاد كان كوري الجنسية ويتحدث الإنجليزية قليلًا، أخبرته أنني أريد التدرب، لكنه قال لي إن الاتحاد ليس مكانًا للتدريب، فأبديت له عدم معرفتي بالأمر، ثم طلب مني انتظاره لبعض من الوقت».



وأكمل: «بعدما انتظرت لمدة 3 ساعات، ناداني رئيس حكام الاتحاد الدولي وسأل عني، فأخبره الشخص الأول، أنني شاب مجنون جاء من مصر ليتدرب على التايكوندو، بعدها نُقلت إلى فندق كان يمتلكه رئيس الحكام».



وواصل: «في ذلك الوقت، كان يتم الإعلان عن المشاركة في بطولة كوريا للمدارس الثانوي، فروحت أتفرج وشوفت حاجات رهيبة، وتدربت هناك، ورجعت بقى مصر محدش عارف يكلمني».



وأشار إلى أنه قد أصيب بمرض التصلب المتعدد «إم إس»، في الـ35 من عمره، وتلقى كورس علاج بالكورتيزون لمدة 5 أعوام، لكن شهريًا كانت تراوده نوبات انتكاسة.



جدير بالذكر أن «نسيت كلمة السر» رواية مستوحاة من قصة حقيقية، للكاتب الروائي والدكتور حسن كمال، وهي الثالثة له بعد «المرحوم»، و«الأسياد».



وتتطرق الرواية الصادرة مؤخرًا عن دار الشروق، إلى حياة اللاعبين والمدربين والاتحادات الرياضية، ورحلة المعاناة والمرض، الفشل والنجاح، وعلاقة الرياضي بعائلته.