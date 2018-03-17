الكشف على 2102 مريضا مجانا في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية شاملة بجميع التخصصات الطبية، من مستشفى ‏كفر الشيخ الجامعي إلى قرية بلوش الساحل البحري والقرى المجاورة لها بمركز ‏بلطيم، تحت رعاية الدكتور ماجد ‏القمري رئيس الجامعة.

وتم الكشف المجاني على جميع المرضى ‏بالتخصصات الطبية المختلفة، على يد نخبة من أمهر الأطباء، كما تم صرف العلاج ‏اللازم مجانا.

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وأكد «القمري»، في بيان صحفي اليوم، أن هذه القوافل تستهدف الوصول لحالات المرضى في الأماكن النائية؛ مساهمة من الجامعة في توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة، وأضاف أن الجامعة تستعد حالياً لإطلاق 12 قافلة طبية بالقرى المختلفة بالمحافظة لعلاج حالات الالتهاب الكبدي الوبائي «فيروسC ‎»، وتوزيع العلاج على الحالات بالمجان.

وتم توقيع الكشف الطبي بتخصصات (الباطنة على 239 مريضا - الكبد على 187 مريضا - الجراحة على 217 مريضا - الأطفال على 130 حالة - الأنف والأذن ‏والحنجرة على 157 حالة - الرمد على 143 حالة - القلب والصدر على 98 مريضا - العظام والكسور على 198 مريضا - المخ ‏والأعصاب على 107 مرضى - الجلدية على 152 حالة - نساء وتوليد على 87 حالة).

كما تم الفحص الطبي الخاص بالالتهاب الكبدي الوبائي «فيروسC ‎» على 387 حالة، والنتيجة سلبي بنسبة 100%.‏