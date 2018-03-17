محافظ الغربية يطالب بالانتهاء من وصلات الصرف الصحي في القرى

طالب اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بكافة القرى التي تم عمل مشروع الصرف الصحي الحكومي بها على مستوى المحافظة، وكانت محرومة من تلك الخدمة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين.

وشدد «صقر»، في تكليفات صادرة اليوم السبت، على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية ورؤساء المدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمقاولين لوضع جدول زمني وتنفيذي؛ للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية حاليا بمراكز المحافظة، مع متابعة تلك المشروعات ونسب الأداء بها وتذليل أي عقبات بشأن هذا الصدد.

كما وجه محافظ الغربية، بتوفير أراضي مناسبة لإنشاء محطات رفع صرف صحي بالقرى التي مازالت محرومة من تلك الخدمة على مستوى المحافظة؛ لإدراجها في الخطط المقبلة لمشروعات الصرف الصحي.