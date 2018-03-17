أعمال نجيب محفوظ تتصدر الكتب الأكثر مبيعا بمعرض الرياض

تصدرت أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في جناح «دار الشروق» بمعرض الرياض الدولي للكتاب.



وجاءت عناوين المؤلفات كالتالي: «الحرافيش، حديث الصباح والمساء، أولاد حارتنا، خان الخليلي، ثرثرة فوق النيل، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، أفراح القبة، همس الجنون»



وتشارك «دار الشروق» بأكثر من 1000 إصدار في كافة المجالات الأدبية والسياسية والثقافية والفكرية، في معرض الرياض الدولي للكتاب.



ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار «الكتاب.. مستقبل التحول»، وتحل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف الشرف للمعرض، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 من مارس الجاري.