أشاد علي العشيري، السفير المصري بالبرتغال، بما وصفه بالمشاركة الإيجابية من قبل المصريين المقيمين في البرتغال، بالانتخابات الرئاسية.

وقال «العشيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار Ten»، الذي يعرض على فضائية «Ten»، مساء السبت، إن «الانتخابات في السفارة المصرية بالبرتغال تتم في أجواء احتفالية حماسية وطنية»، مشيرًا إلى اصطحاب الناخبين لأبنائهم أثناء التصويت، وحرصهم على التقاط الصور.

وتوقع زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات بالبرتغال، غدًا الأحد، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع هناك، قائلًا: «أعتقد أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أعلى من المرة الماضية، وأتوقع زيادتها خلال الساعات المقبلة».

وأكد حرص السفارة المصرية في البرتغال على تقديم كافة التسهيلات للمصريين المقيمين هناك في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن أعدادهم لا تتجاوز العدة مئات.

وبدأ المصريون في الخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات بالخارج حتى مساء غدًا الأحد، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.