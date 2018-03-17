«البحث العلمي»: المرأة تشغل 43% من عدد الباحثين المصريين

شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في فعاليات قمة «The 7s»، للعام الثالث على التوالي، الرائد في المناظرات والتنمية المجتمعية تحت عنوان «المرأة»؛ بهدف تعزيز المشاركة البناءة للمرأة في مجال البحث العلمي والابتكار؛ تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مجال العلوم، وتسليط الضوء على قصص النجاح الرائدة في التنمية التكنولوجية.

وتستضيف قمة «The 7s» الثالثة -خلال فعالياتها- جلسات رئيسية لمناقشة دور المرأة في تنمية البحث العلمي بمصر، وآلية ترسيخ دورها لتقديم العديد من الاقتراحات والأفكار التي سيتم تطبيقها لتمكين المرأة في المجتمع المصري.

وأوضح رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، أن شهر العلوم يجمع ما يقرب من 300 فعالية لتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة بصورة تختلف عن الأعوام الماضية، لتميز شهر العلوم هذا العام بفكر مميز، مضيفا أنه عندما يكون عدد الباحثات المصريات حوالي 55 ألفا بنسبة تتجاوز 43% من عدد الباحثين المصريين؛ طبقاً لإحصائيات المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، فإننا نستطيع أن نتوقع الدور الكبير وغير المسبوق للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي.

وأكد «صقر» أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولي اهتماماً ودعماً كبيراً لتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجال البحث العلمي وترسيخ أسس التفكير العلمي البناء بتقديم العديد من البرامج والمنح المختصة لدراسة أحدث التطورات التكنولوجية والوقوف على أحدث المستجدات العلمية، فضلا عن تخصيص الجوائز العلمية لأبرز المشروعات البحثية، وتنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمبادرات والأحداث العالمية الرائدة، لنشر الثقافة العلمية وإتاحة الفرصة المتساوية وإبراز وتمكين العقول المتفردة في شتى المحاور التكنولوجية.

يأتي ذلك تحت مظلة شهر العلوم المصري 2018 الذي يشهد العديد من الفاعليات خلال شهر مارس من كل عام، والذي اطلقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.