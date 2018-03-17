عمرو أديب: محمد صلاح عاد ليقول للعالم كله «ارفع راسك فوق انت مصري»

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن افتخاره بمحمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تسجيله أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء السبت، «الفرعون المصري توت عنخ صلاح سجل أربعة أهداف»، مضيفًا: «لو من شهر واحد بس حلفت على مصحف إن هداف الدوري الإنجليزي هيكون مصري مكنش حد صدق».

وأضاف «اليوم هداف الدوري الإنجليزي هو مواطن مصري بـ28 هدفًا»، متابعًا: «الراجل ده ساحر، وربنا بيحبه، وعامل للمصريين بهجة غير طبيعية».

وتابع حديثه، قائلًا: «صلاح يعود ليقول للعالم كله وليس لإنجلترا فقط، ارفع راسك فوق انت مصري»، مشيدًا بما وصفه بالمهارات غير الطبيعية واللياقة البدنية العالية والأدب والأخلاق والتواضع الذي يتمتع به «صلاح».

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد أحرز أربعة أهداف لفريقه ليفربول أمام واتفورد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ28 هدفًا.