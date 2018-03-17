-تركى: الاتفاق على ضمانات مع المطوفين لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن

يتوجه إلى المملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء وفد سياحى يضم ممثلين عن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة للاتفاق على الترتيبات النهائية لرحلات الحج السياحى مع ممثلى المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد بالمملكة.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على الاستفادة من عنصر الوقت، وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها فى توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط فى التوقيتات تؤدى إلى ارتفاع أسعار موردى الخدمة.

ويضم الوفد كلا من محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة وناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد ابراهيم عضوى اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأكد ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أنه سيتم خلال الزيارة الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة والترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وعددهم 36 ألفا، والخدمات التى يلتزم بتقديمها أصحاب مكاتب الطوافة بحيث تكون مناسبة للأسعار التى تم تحديدها مع وضع اشتراطات وضمانات لعدم الاخلال بما يتم الاتفاق عليه لحماية الحاج والشركة المصرية حتى لا يتعرض الحجاج لأى نقص أو تقصير فى الخدمات خاصة ان كل هذه الخدمات يكون قد تم سداد قيمتها مقدما.

وأضاف تركى فى تصريحات صحفية خاصة أنه سيتم التركيز خلال المباحثات على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة خلال الموسم الجديد خاصة فى مخيمات منى وعرفات التى يتميز الحج السياحى بتنفيذها على أعلى مستوى، إذ سيتم الاتفاق على تجهيز المخيمات بجميع وسائل الاعاشة والأمان مع تزويدها بأحدث أجهزة التكييف والاثاث الفاخر بجانب الوجبات الراقية التى لا تقل فى جودتها عن فنادق الخمس نجوم.

أما بالنسبة للمحادثات الخاصة بنقابة السيارات، فإنها ستركز على ضرورة اختيار أفضل وأحدث الأتوبيسات لاستخدامها فى تفويج حجاج السياحة خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى منى، حيث تكون جميع الأتوبيسات مكيفة وموديلات حديثة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية وأن يتم توفير سائقين لكل أتوبيس تحسبا لأى طوارئ، بالإضافة إلى وجود مرشد متمرس بكل أتوبيس يكون ملما بجميع الطرق والمسارات المؤدية إلى عرفات والمواقف الخاصة بانتظار الاتوبيسات ويظل مرافقا لمجموعة الحجاج حتى يصل بهم إلى المخيمات.

من جهة أخرى، يبدأ غدا تفعيل منظومة الحج السياحى من خلال تسجيل أسماء وبيانات الراغبين فى أداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة الكترونيا تمهيدا لإجراء القرعة لاختيار الفائزين منتصف شعبان القادم.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان مع وضع حد أقصى مناسب لتسجيل العملاء على موقع منظومة الحج الموحدة بما يراعى الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.

وقال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أنه نظرا لأنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وكذلك تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية، مما سينتج عنه ارتفاع فى قيم خدمات الحج.

ووعدت اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فى هذه الامور بعين الاعتبار عند عرض أسعار البرامج على وزيرة السياحة رانيا المشاط وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج فى مصر التى أعلنت عن أسعارها وذلك بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة ناقلة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفاديا لأى عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البرى.