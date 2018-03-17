إحالة رئيس شركة «جابكو» للجنايات في اتهامه بالكسب غير المشروع

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إحالة المتهم عبد القادر عبد اللاه شحات رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس «جابكو» للجنايات؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح من خلال استغلال نفوذ منصبه.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تضخم ثروة المتهم نتيجة استغلاله لموقعه الوظيفي بشركة بترول خليج السويس «جابكو»، حال كونه رئيسًا لمجلس إدارتها أنذاك خلال الفترة من عام 2011 – 2013 بأن قام بإسناد بعض الأعمال لشركات بعينها بإجراءات مخالفة حال كون العروض المقدمة منها ليست هي الأفضل.

وأظهرت التحقيقات، أنه سبق اتهامه في قضية أخرى بطلب وأخذ لنفسه مبلغ 170 ألف جنيه ريال سعودي و2000 دولار أمريكي وهاتف محمول بقيمة 5000 جنيه وجهاز تابلت بقيمة 6000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات عقد إدارة المخلفات بين الشركتين «شركة بترول السويس جابكو ويونايتد تاسك إنفيرومنتال» وإنهاء إجراءات العقد الخاص بها.

وأوضحت التحقيقات، أن زوجته تمتلك حسابات بنكية في العديد من البنوك وأن تلك الثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة وناتجة عن مخالفته لأحكام القانون واستغلال لنفوذه الوظيفي، تبين وجود مصروفات غير معلومة قيمتها 2614660 جنيهًا وبلغت قيمة العقارات المملوكة للمتهم 1863059 وتمثل إجمالي ما تم شراءه من عقارات للمتهم وذويه، وأن إجمالي قيمة الإيرادات 30000 جنيه وتمثل ناتج بيع عقار بناحية القيصر محافظة البحر الأحمر، كما أنه يمتلك 3 فيلات دوبلكس بحدائق الأهرام وزوجته تمتلك شقة سكنية بحدائق الأهرام.

وكانت نيابة الأموال العامة، تولت التحقيقات في الجزء الخاص بالرشوة وأحالته لمحكمة الجنايات وقضت بمعاقبة 4 متهمين منهم 3 موظفين بشركة «جابكو» للبترول بالسجن 10 إلى 3 سنوات، بتهمة تلقي رشاوى مالية من مالك إحدى الشركات الخاصة لإرساء مناقصة إدارة المخلفات ودفن مواد سامة على شركة «يونايتد تاسك إنفيرومنتال».