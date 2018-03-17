مصدر عسكري سوري: وقف إطلاق النار في حرستا بالغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة

كشف مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، أن الجيش السوري أعلن من جانبه وقف إطلاق النار في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة.

وأكد المصدر أن "عملية وقف إطلاق النار تبدأ من الساعة 3 بعد ظهر اليوم إلى الساعة 3 من يوم غد الأحد للسماح للمدنيين بالخروج من حرستا عبر ممر مديرية الموارد المائية الواقع شمال المدينة، وقد خرج مساء اليوم حوالي 200 شخص مدني من مدينة حرستا باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الاتفاق الذي تم التوصل اليوم يقضي بخروج مسلحي حرستا إلى مدينة دوما.

وكانت القوات الحكومية السورية حققت تقدما على جبهات الغوطة حيث سيطرت على بلدة كفر بطنا في قطاع الغوطة الشرقية الغربي.