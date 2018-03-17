«الهيئة الهندسية» تستعرض الموقف التنفيذي لميناء شرق بورسعيد

استعرض اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لميناء شرق بورسعيد، قائلًا إنه تم بدء تنفيذ الأساسات الميكانيكية للميناء عبر المواسير الحديدية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100 %.

وأضاف «الوزير»، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، اليوم السبت، أن السطح العلوي للأرصفة تم الانتهاء من تنفيذ 80% من أعماله، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الفنادر وشمعات الرباط بنسبة 90%.

وتابع أنه تم الانتهاء من تكريك المجرى المائي بنسبة 70%، باستخدام كراكات هيئة قناة السويس، لافتًا إلى الانتهاء من تكريك دائرتي الدوران بنسبة 100%، بالإضافة إلى تنفيذ 25% من أعمال حفر ساحات التداول.

وأكد أنه جاري تنفيذ 20 مليون متر مربع كمرحلة أولى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المساحة المقررة للمشروع تصل إلى 40 مليون متر مربع.

ورجح أن تصل مساحة المشروع إلى 63 مليون متر مربع، معلنًا عن تنفيذ الطريق النهائي شرق المنطقة بمسافة 12 كم.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، منها ميناء شرق، المنطقة الصناعية، المزارع السمكية، وذلك يأتي في إطار جولاته التفقدية لمواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى الجاري العمل بها.