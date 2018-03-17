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تأهل فريق الأهلي أمام مونانا الجابوني لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب دانجوندجي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

وسجل ميدو جابر الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 14 من بداية اللقاء فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وقلص مونانا الفارق بعد أن أحرز دافيد ماسامبا الهدف الأول للفريق الجابوني قبل نهاية الشوط الأول فيما اختتم وليد سليمان الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة 82 من زمن المباراة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين وصعوده لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على مونانا في مباراة الذهاب برباعية نظيفة والتي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي.