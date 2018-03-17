«الخارجية»: لا معوقات أمام تصويت المصريين في قطر أو تركيا

قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج، إن غرفة العمليات بالوزارة تعمل على مدار اليوم، منذ فتح أول لجنة بالخارج أبوابها لاستقبال الناخبين، حتى تغلق آخر لجنة أبوابها.

وأضاف «لوزا»، في مؤتمر صحفي لليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، أن ليس لدى الوزارة أو الهيئة الوطنية للانتخابات ما يشير إلى وجود أي عوائق تعيق المصريين في قطر أو تركيا عن الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الشكاوى التي تتلاقها الوزارة، هي استفسارات من المواطنين حول كيفية المشاركة بالانتخابات، متابعًا: «بعض المواطنين اشتكوا من اكتشافهم أنهم لا يحق لهم التصويت، لذلك قدموا طلبات لمعرفة أسباب عدم إدراجهم على قائمة الناخبين، وللأسف لن نتمكن من الانتهاء من التعامل مع هذه المشكلة قبل نهاية الاقتراع، لكننا سنعمل على حل المشكلة بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية للاستفادة منها فيما بعد».

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح السبت، وفقًا لتوقيت كل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.