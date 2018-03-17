وفد «الكهرباء» العراقي يشيد بإمكانيات وخبرات مصر

أشاد وفد عراقي رفيع المستوى من وزارة الكهرباء العراقية، بإمكانيات وخبرات مصر في مجال الكهرباء، وبحث إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تنفيذ محطات الكهرباء ومحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء وشبكات التوزيع بدءًا من التصميم والتصنيع وحتى التركيب والتشغيل والصيانة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي للوفد؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات الكهربائية المصرية ومنتجات مجموعة السويدي.

ووفقًا لبيان صحفي لمجموعة السويدي إلكتريك اليوم السبت، فقد زار الوفد العراقي عقب لقائه قيادات وزارة الكهرباء والطاقة مصنعًا لصناعة العدادات الذكية مسبوقة الدفع التابع للمجموعة، وتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية، حيث أشادوا بالخبرة المصرية والمستوى التقني والفني.

من جانبه، أشار المهندس أحمد السويدي، إلى أن مجموعته تسعى لفتح أسواق جديدة تستوعب المنتجات الكهربائية والخبرات الفنية المصرية في إطار المنافسة الدولية؛ لتحقيق مستويات اقتصادية تنموية عبر التصدير للمنتجات الصناعية أو للخبرات الفنية تماشيًا مع السياسة المصرية الحالية في دعم الانفتاح التصديري المنضبط بتحقيق المصلحة الوطنية.

جدير بالذكر، أن وفدًا مصريًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، كان قد زار العراق في وقت سابق للمساهمة في إعادة إعمار العراق.