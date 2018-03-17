سفير مصر في ماليزيا: توافد المصريين لليوم الثاني على مراكز الاقتراع

أكد سفير مصر في ماليزيا، جمال متولي، توافد المصريين المقيمين في البلاد إلى مقر الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

وقال «متولي»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن عملية الاقتراع لليوم الثاني تسير بشكل منتظم دون رصد أي معوقات، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن انتقال المواطنين من أماكن مختلفة في ماليزيا إلى مقر الاقتراع يتم بشكل يسير.

وأكد أن حرص الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس إدراكهم بحقهم الدستوري في الانتخاب، بالإضافة للمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد من خلال إرساء الديمقراطية.