فرار 200 ألف من عفرين بشمالي سوريا

فر 200 ألف شخص الأسبوع الجاري من مدينة عفرين، التي يسيطر عليها الأكراد بشمال سوريا، فيما تمضي القوات التركية والقوات المتحالفة معها في عمليتها الجارية منذ شهرين في المنطقة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض اليوم السبت.

وأضاف المرصد، أن سكان عفرين، وهي عاصمة مدينة تحمل نفس الاسم، نزحوا باتجاه أماكن أكثر أمنا في محافظة حلب بشمال البلاد، وأن أغلب النازحين يواجهون أوضاعا إنسانية "كارثية"، ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية، متابعا أن القوات الحكومية تمنع الفارين من دخول مدينة حلب التي تخضع لسيطرتها.

ولم يصدر تعليق فوري من دمشق بشأن التقرير.

يشار إلى أن الجيش التركي أطلق في 20 يناير الماضي عملية غصن الزيتون ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين القريبة من الحدود التركية.

وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر في شمال سوريا.

وتصنف حكومة أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.