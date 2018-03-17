قال الإعلامي معتز عبد الفتاح، إنه ليس من أصحاب المدرسة التي تروج إلى أن عدم مشاركة المواطن في الانتخابات تعتبر خيانة للوطن، لكنه يؤيد أن الامتناع عن المشاركة يعد كسل مُضر، ويعطي انطباع سلبي للمتربصين بالدولة، بحسب وصفه.



ودعا «عبد الفتاح»، خلال تقديمه برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «شاركوا وخدوا معاكم أولادكم عشان يتعلموا إن لهم حق انتخابي وعشان يطلعوا أحسن مننا، ربما هذه الانتخابات منزوعة المنافسة الحقيقية، لكن مين عارف كمان 4 سنين هيكون في إيه».



وأوضح أن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018، تكاد تكون محسومة، لأسباب منها طبيعة اللحظة التاريخية، وطبيعة الشخص الذي تولى المسؤولية في أعقاب 30 يونيو، والذي استلم مقاليد الحكم وسط موجة وطنية عالية في وقت كانت مصر فيه بحالة من الفوضى.



وتابع: «تقاعس كثيرون ممن كانوا ينوّون الترشح لصعوبة المنافسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لو كان فريق من الدرجة الثالثة أو الرابعة ويُنافس الأهلي أو الزمالك، إذًا فالفجوة هائلة»، معقبًا: «نحن أمام منافسة شبه منعدمة، ولكننا أمام مشاركة عالية، والمشاركة ليس مقصود بها المنافسة، ولكنها رسالة لكل من يتوعدوننا أو ينظرون إلينا نظرة سلبية ويتهمون النظام بأنه ليس له شرعية».



وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح الجمعة، وفقًا لتوقيت كل دولة.



