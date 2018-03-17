بدء الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالإسماعيلية

بدأت فعاليات الأسبوع المائي، اليوم السبت، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق"، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة بالإسماعيلية بمشاركة مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وجهاز شؤون البيئة والأزهر.

وقال اللواء أحمد عزب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفعاليات تتضمن عقد ندوة بمسجد أبو بكر الصديق، وتنظيم قافلة في مركز التل الكبير عن ترشيد استهلاك المياه ودروس دينية في الفترة بين صلاتي المغرب والعشاء، وتنفيذ قافلة مائية بمشاركة جميع إدرات الشركة وعقد ورش سباكة وندوات في بيوت الثقافة وكلمة عن الترشيد بطابور الصباح بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، بجانب تخصيص الحصة الثانية لعقد ندوات توعية وتنفيذ مسابقات رسم ومسرح عرائس والتعاون مع وزارة الثقافة لرسم جرافيتي على أسوار محطات المياه وعقد دوري لكرة القدم بين الشباب.

وأكد «عزب»، على عقد مؤتمر جماهيري شعبي في نهاية البرنامج يتم يتضمن لقاءات صحفية وتوزيع جوائز للمسابقات الفنية وفريق دوري كرة القدم وعروض فنية لوزارة الثقافة.