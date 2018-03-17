لميس الحديدي: المصريون بالخارج أثبتوا أن روح 30 يونيو لا تزال موجودة

توجهت الإعلامية لميس الحديدي، بالتحية للمصريين في الخارج، لحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «تحية مني أنا شخصيًا لكل مصري نزل بالأمس واليوم للوقوف بجانب البلد قبل الرئيس».

وقالت «الحديدي»، في برنامجها «هنا العاصمة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء السبت، إن «المصريين في الخارج يعلمونا اليوم درسًا جديدًا»، مشيرة إلى نزولهم في ظل برودة الطقس، وقطعهم لمسافات طويلة، ووقوفهم في طوابير كثيرة بكافة عواصم العالم؛ للمشاركة في الانتخابات.

وأضافت أن «المصريين في الخارج أرسلوا لنا وللعالم رسالة هامة وهي أن روح ثورة 30 يونيو لا زالت موجودة رغم كل ما حدث، وأن هذه المشاركة إعلان عن دعم الشعب للدولة قبل الرئيس»، متابعة: «رسالتكم وصلت، ونحن سنرسل رسالة أخرى موازية لها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري».

وتابعت حديثها، قائلة: «اليوم هو يوم شديد السواد على جماعة الإخوان التي أدركت أنها ذهبت بلا عودة بعد 4 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وبدأ المصريون في الخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات بالخارج حتى مساء غدًا الأحد، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.