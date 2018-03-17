«السياحة» تشارك في معرض موسكو الدولي «MITT»

شاركت مصر في الدورة الـ25 لمعرض موسكو الدولي للسياحة والسفر MITT، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

وقد افتتح الجناح المصري بالمعرض إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية بدولة روسيا الاتحادية، يرافقه عمرو العزبي، المدير الإقليمي لهيئة تنشيط السياحة بإنجلترا، وأحمد حسن، المستشار السياحي بدولة روسيا.

وقال «العزبي»، إن أهمية المشاركة المصرية في المعرض ترجع إلى اهتمام السائح الروسي بالسفر إلى مصر رغم الحظر المفروض، حيث زاد عدد السائحين الروس لمصر في 2017 مقارنة بعام 2016، مضيفا أن المعرض تزامن مع الإعلان عن تسيير أول رحلة طيران مباشر بين موسكو والقاهرة بعد رفع الحظر، والمزمع أن تبدأ أبريل المقبل.

وعلى هامش المعرض عقد المدير الإقليمي لهيئة تنشيط السياحة بإنجلترا والمستشار السياحي المصري، عدة لقاءات مع منظمي الرحلات بالسوق الروسي، وتم مناقشة جميع التصورات والبرامج المقترحة للسياحة الروسية خلال الموسم المقبل، وذلك في حضور مدير مكتب مشركة مصر للطيران بالعاصمة موسكو.

وأوضح «العزبي»، أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية تسيير رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، والتي ستساعد بشكل كبير في الترويج لمنتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الدينية بالمقصد المصري لدى السائح الروسي الذي كان يهتم بالسياحة الشاطئية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يجذب شرائح جديدة من السياحة الروسية إلى مصر.