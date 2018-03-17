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البشير يزور القاهرة الإثنين ويلتقي الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني - أرشيفية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني - أرشيفية
كتبت - سنية محمود: 
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 12:50 ص | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 12:50 ص
يزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة، الإثنين المقبل، تستغرق يوما واحدا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التواصل المستمر بين البلدين وبحث القضايا العالقة بين البلدين حسب اتفاق القيادتين في أديس أبابا، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وكانت الآلية الرباعية للخارجية والمخابرات بين البلدين عقدت أولى اجتماعاتها في القاهرة، وتم طرح المسائل المتعلقة بين البلدين الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن المنتظر أن تعقد الآلية الرباعية اجتماعها الثاني بالخرطوم، حسب مصدر دبلوماسي سوداني تحدث لـ«الشروق».

يذكر أن مسؤول مصري رفيع المستوي زار الخرطوم مؤخرًا واتفق على عقد اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى الري والخارجية في الدول الثلاث.

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