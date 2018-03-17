السبت 17 مارس 2018 10:06 م القاهرة القاهرة 19.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

صلاح يقترب من كسر رقم دروجبا فى الدوري الإنجليزي

عمرو فهمي
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 9:45 م | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 9:45 م

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل (سوبر هاتريك) خلال فوز ليفربول على ضيفه واتفورد 5/ صفر اليوم السبت في الجولة الـ 31 من الدوري.

وانفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام.

وتمكن صلاح بأهداف من تحقيق رقم مميز جديد في المسابقة، حيث أصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من البريميرليج. حيث أصبح على بعد هدف واحد من كسر رقم الإيفواري ديديه دروجبا

ويحتل دروجبا، صدارة ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من البريميرليج، برصيد 29 هدفًا، خلال موسم 2009-2010.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك