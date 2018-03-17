صلاح يقترب من كسر رقم دروجبا فى الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل (سوبر هاتريك) خلال فوز ليفربول على ضيفه واتفورد 5/ صفر اليوم السبت في الجولة الـ 31 من الدوري.

وانفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام.

وتمكن صلاح بأهداف من تحقيق رقم مميز جديد في المسابقة، حيث أصبح ثاني أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافًا في موسم واحد من البريميرليج. حيث أصبح على بعد هدف واحد من كسر رقم الإيفواري ديديه دروجبا

ويحتل دروجبا، صدارة ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من البريميرليج، برصيد 29 هدفًا، خلال موسم 2009-2010.