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مقتل 6 مسلحين من «داعش» خلال اقتتال داخلي في أفغانستان

كابول- أ ش أ
نشر فى : السبت 17 مارس 2018 - 9:47 ص | آخر تحديث : السبت 17 مارس 2018 - 9:47 ص

أعلن مسؤولون أفغان، مقتل 6 مسلحين، على الأقل، من تنظيم "داعش"، خلال اقتتال داخلي بين عناصر التنظيم في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وأصدر المكتب الإعلامي للإقليم بيانا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت، أكد خلاله وقوع الحادث خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا إصابة اثنين آخرين من عناصر التنظيم خلال الاقتتال الداخلي.

وكان عادة ما تحدث اشتباكات بين المسلحين في إقليم نانجرهار، وخاصة بين مسلحي تنظيم "داعش" وعناصر حركة "طالبان"، فيما لم تعلق أي جماعة مسلحة، بما في ذلك "داعش"، على بيان السلطات الأفغانية.


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