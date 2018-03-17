قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مزارعين ورعاة أغنام شرق مدينة غزة، وفي منطقة الفخاري شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما هاجمت بحريته مراكب الصيادين بنيران الأسلحة الرشاشة وخراطيم المياه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ملكة" العسكري، شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص صوب أراضي المواطنين الزراعية وعلى رعاة الأغنام شرق حي الزيتون شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي منطقة الفخاري شرق خان يونس، فتحت قوات الاحتلال نيران الرشاشات الثقيلة صوب أراضي المزارعين ومنازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.

يُذكر أن جيش الاحتلال يستهدف يوميا المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى الصيادين في بحر قطاع غزة، بإطلاق النار عليهم وحرمانهم من القيام بعملهم.