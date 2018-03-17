جنايات أمن الدولة تواصل محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالتحريض على الإضراب

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 13 فرد شرطة بينهم «منصور أبو جبل» في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم «جهاز الشرطة» وتحريض المواطنين ضد الشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

والمتهمون في القضية هم كلًا من «منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي» وشهرته «منصور أبو جبل» أمين شرطة - محبوس، و«إسماعيل أحمد مختار حسن» أمين شرطة - محبوس، و«سامي محمد عبد الشافي» أمين شرطة - محبوس، و«محمد علي إبراهيم جمعة» أمين شرطة – محبوس، و«شريف رضا أحمد عوض» أمين شرطة - محبوس، و«أحمد محمد سليمان خليل» أمين شرطة - محبوس، و«علي سعيد إبراهيم أبو المجد» رقيب شرطة - محبوس، و«سعيد محمد غياتي محمد» عريف شرطة - محبوس، و«حسام السيد محمد طه عرفة» أمين شرطة - محبوس، و«وليد رجب محمد صالح» أمين شرطة - محبوس، و«محمد صبحي أحمد سليمان» رقيب شرطة - محبوس، و«أيمن محمد عبد الشافي» خفير نظامي - هارب، و«عصام عز الرجال علي إبراهيم» أمين شرطة - هارب.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة «جهاز الشرطة» والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.