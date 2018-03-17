«سييد» الإماراتية تخطط للتوسع فى السوق المصرية

-رئيس الشركة: 1.6 مليار دولار حجم الاصول التى تديرها المجموعة.. ومصر باتت من أهم الأسواق الواعدة

تخطط مجموعة سييد الإماراتية المملوكة للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم التوسع داخل السوق المصرية والاستثمار فى عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة من التسهيلات الكبيرة التى بات يوفرها مناخ الاستثمار فى مصر عقب وضع الحكومة خطة اصلاح الاقتصادى بدأت بثورة تشريعية افرزت عدة قوانين جاذبة للاستثمار، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى للشركة هشام القرق.

وقال القرق لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إن الشركة بدأت أولى خطواتها بتوقيع عقود وكالة مع إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرية، تمهيدا للاتفاق على عدد من الفرص الاستثمارية التى يدرسها الطرفان ومن المقرر ان يتم الاعلان عنها فى المستقبل القريب.

وتعتبر مجموعة سييد من أكبر الشركات العاملة فى مجال الاستثمار والخدمات، التى تضم عددا متنوعا من المشاريع والفرص المستقبلية الواعدة والخدمات والعلامات التجارية بحجم استثمارات يتجاوز 1.6 مليار دولار حول العالم.

وأضاف القرق أن الشراكة ستدعم التعاون بين مصر والإمارات وستفتح آفاقا للمستثمرين الإماراتيين والمصريين فى آن واحد، لاسيما فى ظل انتعاش اقتصاديات المنطقة وارتفاع الفوائض النفطية، والعلاقات الجيدة التى باتت تربط الطرفين.

وأوضح القرق أن مجموعة سييد تمتلك الآن عددا من الشركات والمشاريع والعلامات التجارية فى الكثير من الدول، السوق المصرية بات من اهم الاسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة، ونحن كشركة نتطلع لدخول هذه السوق الضخمة التى تعتبر البوابة الحقيقية للاستثمار فى القارة الأفريقية.

وتابع «تعمل الشركة فى قطاع الصناعة بما فى ذلك التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية والسياحة والعقارات، وتكمن قوتنا فى إقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات والشركات».

وأكد القرق أنه خلال الـ 16 عاما الماضية قامت المجموعة بتشكيل تحالفات استراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، و«نطمح ايضا خلال الفترة المقبلة توقيع العديد من الشراكات لاسيما فى مصر والسوق الافريقية».