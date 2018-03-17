يُعقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للمكرمين الثلاثة الفنان القدير جميل راتب، والمخرج السنغالي موسى توريه، والفنانة غادة عادل، ضمن فعاليات اليوم الأول بعد الافتتاح بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية؛ ليتحدث فيها النجوم الثلاثة عن تجاربهم في السينما، إلى جانب لقاء مفتوح مع الإعلام بفندق شتايجن برجر الساعة 11 صباحا، وذلك بعد تكريمهم أمس في افتتاح المهرجان بمعبد حتشبسوت بالبر الغربي.

كما يتم عقد ندوة عن كتاب «سمير فريد.. الناقد النموذج والمثال»، الذي كتبته الدكتورة أمل الجمل، في الساعة 1 ظهرا، مع الناقد طارق الشناوي، خاصة وأن الدورة السابعة من عمر المهرجان تحمل اسم الناقد الراحل، والذي تم تكريم اسمه في الافتتاح، وتسلم درع تكريمه ابنه الكاتب محمد سمير فريد، وأرملته منى غويلة، اللذان سيحضران الندوة للحديث عن الراحل.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأسه شرفيا الدكتور مدحت العدل، ورئيسه ومؤسسه السيناريست سيد فؤاد، وتديره المخرجة عزة الحسيني.