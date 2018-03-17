«الاستثمار العربى» يبدأ التشغيل التجريبى لفرع الإسكندرية الإسلامى

كشف بنك الاستثمار العربى «aibank» عن بدء التشغيل التجريبى لفرع الإسكندرية الإسلامى فى موقعه الجديد بمنطقة سبورتنج.

ويعد هذا الفرع الذراع الثانية للمعاملات الإسلامية للبنك بجانب فرع الزمالك للمعاملات الإسلامية.

واتجه الاستثمار العربى مؤخرا إلى تغيير هويته المؤسسية، وذلك فى سبيل التطوير والتغيير من أجل تحقيق التقدم واقتحام أسواق جديدة، مؤكدا أن هذا التغيير هو نتاج لتعاون دائم ومجهود عظيم وجهد يستحق الثناء من فريق التسويق وفريق الفروع.

وقال هانى سيف النصر رئيس البنك مؤخرا إن مصرفه يتبع استراتيجية توسعية خلال العام الحالى فى جميع أنشطته المصرفية يستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 30 – 50% بمختلف الأنشطة عن طريق إطلاق عدد من المنتجات التمويلية والأوعية الادخارية والخدمات البنكية التكنولوجية التى تلبى الاحتياجات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح سيف النصر أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% بأرباح العام الجارى، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذى شهدته الأرقام الخاصة بقائمة الدخل، مشيرا إلى ان صافى إيرادات البنك بلغت نحو مليار جنيه بنهاية 2017 بزيادة قدرها 15% عن العام السابق، مع تحقيق صافى ربح قبل احتساب الضرائب والمخصصات قدره 450 مليون جنيه بنهاية 2017.

وأكد أن البنك يضع على رأس مستهدفاته خلال 2018 التوسع بقوة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار رئيس بنك الاستثمار العربى إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه لتستحوذ على 40% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، مستهدفا الوصول بحجم محفظة تمويلات قطاع الـ SME’s إلى نسبة 50% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الكلية بنهاية عام 2018.

وأضاف سيف النصر أن البنك يستهدف التوسع فى خدمات التجزئة المصرفية، مشيرا إلى تحديث البنك للنظام التكنولوجى المستخدم ليتوافق مع آخر ما تم التوصل إليه عالميا من خلال التعاون مع شركة تيمينوس، بما يتيح للبنك التحول إلى النظام الرقمى بشكل أوسع ويُسهم فى تقديم خدمات مصرفية متطورة.

وأوضح أن البنك يعمل على تعزيز وجوده جغرافيا بمحافظات الجمهورية يما يدعم تحقيق مستهدفاته، مشيرا إلى أن البنك نجح فى زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 29 فرعا حاليا، ومن المستهدف الوصول إلى 46 فرعا بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لجميع فروع البنك.

وأكد رئيس بنك الاستثمار العربى على نجاح مصرفه فى تحقيق إنجازات ملموسة خلال عام 2017 على مستوى جميع المؤشرات المالية، حيث تشير البيانات الأولية عن ارتفاع حجم ودائع عملاء البنك فى نهاية 2017 لتسجل نحو 32 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% عن العام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة القروض لـ 10 مليارات جنيه.