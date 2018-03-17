«طب المنيا» تختتم فعاليات مؤتمر الروماتيزم

اختتم قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة المنيا، فعاليات وجلسات مؤتمره العلمي الثاني والعشرين، والذي أُقيم تحت رعاية د. جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة جميع الأبحاث العلمية، وكل ماهو جديد في أمراض الروماتيزم.

حضر المؤتمر د. أحمد عبد الناصر، رئيس قسم الروماتيزم بطب المنيا، ود. أيمن فاروق درويش، رئيس جمعية مصر العليا للروماتيزم، وأساتذة ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء من وزارة الصحة بالمنيا.

كما ناقش المؤتمر الأعراض المسببة للروماتيزم مثل نقص فيتاميد «د»، وما تسببه للأمراض المناعية، والعلاج البيولوجى في الإتهاب الفقرى التيبسي، وما تم اكتشافة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمسببات الأمراض الروماتيزمية، وكيفية الاكتشاف المبكر لها؛ للوقاية من حدوث أمراض الروماتيزم.