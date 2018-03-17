«النقل»: خطة لاستكمال تطوير الموانئ لزيادة تجارة الترانزيت والحاويات

قال وزير النقل، هشام عرفات، إن الوزارة وضعت خطة لاستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية، وفق رؤية متكاملة لتطوير كل الموانئ المصرية، لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت، وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهري، لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد.

وأضاف «عرفات»، في بيان صحفي اليوم السبت، على خلفية الاجتماع الذي جمع بينه وبين وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، بحضور رئيس ميناء الإسكندرية والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة قطاع الاعمال، أنه تم بحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، باعتباره قاطرة التنمية، ولزيادة العوائد المادية في القطاع لانعكاسه على الاقتصاد المصري.

وأوضح «عرفات»، أن الوزارة تعمل حاليا وفق خطة طموحة لزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرق المصرية، وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال النصف الثاني من عام 2017 في نقل 12500 حاوية من الموانئ البحرية إلى المناطق الصناعية، ووصفها بأنها «معدلات غير مسبوقة بالنسبة للسكك الحديدية».

وناقش الوزيران عددا من المشروعات التي يمكن أن تحقق التعاون بين الجانبين، مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وإدارة المحطات متعددة الأغراض، وإدارة المناطق اللوجستية، ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وتفعيل النقل النهري، حيث استمع الوزيرين إلى الرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين الوزارتين، وإجراءات إزالة كافة المعوقات لتفعيل هذا التعاون، للمساهمة في تحسين آلية العمل وتطوير الأداء.