القوات الحكومية السورية تستهدف مواقع للجيش الحر قرب الحدود مع العراق

أكد قائد عسكري في جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر، اليوم السبت، تعرض مواقعهم لقصف من جانب القوات الحكومية السورية في منطقة التنف شرق محافظة حمص قرب الحدود السورية العراقية.

وقال القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن "القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها قصفت بالمدفعية مواقع جيش مغاوير الثورة في منطقة التنف قرب المعبر مع العراق خلال تمشيط منطقة الـ55 كم التي تعتبر منطقة عازلة بين قواتنا وقوات النظام ومسلحي داعش والتي يسلكها الأخير في التنقل في مناطق سيطرة قوات النظام".

وأضاف القائد العسكري "قامت قوات التحالف الدولي التي تتمركز في مركز الرائد غرب منطقة التنف بالرد على مصادر النيران".

وفي دير الزور، قال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن "عناصر من تنظيم داعش يسيطرون على عدة مواقع لقوات الحرس الثوري الإيراني في محيط المحطة النفطية الثانية قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: "تعرض القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لضربات من مسلحي داعش الذين يتواجدون في منطقة حميمة والحدود السورية العراقية".

وأضاف المصدر أن "قوات الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له تتجمع اليوم في منطقة تدمر للتوجه إلى مدينة دير الزور بعد تزايد هجوم داعش، والحديث عن ضربات أمريكية ضد القوات الحكومية في محافظة دير الزور".