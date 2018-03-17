وفاة رئيس وزراء فيتنام الأسبق عن عمر 85 عاما

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن فان فان خاي، وهو أول رئيس وزراء فيتنامي زار الولايات المتحدة في أعقاب نهاية الحرب الفيتنامية، توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

وتوفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي تولى السلطة في الفترة ما بين عامي 1997 و2006، صباح اليوم السبت، في مدينة كو شي، مسقط رأسه، خارج مدينة هو شي منه، طبقا لما ذكره موقع «في.إن.إكسبرس» الإخباري الإلكتروني.

ولم يذكر الموقع سبب الوفاة.

وشهدت الفترتان اللتان قضاهما خاي في السلطة سياسات إصلاحية رئيسية، تم تنفيذها في الدولة الشيوعية، مثل مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإزالة الحواجز أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي عام 2000، كان أول رئيس وزراء فيتنامي يستقبل رئيسا أمريكيا في البلاد، منذ نهاية الحرب في عام 1975، وفي عام 2005، كان أول زعيم شيوعي فيتنامي، يتم استقباله في البيت الأبيض.

وعلل فان فان خاي، سبب تقاعده قبل عام من انقضاء ولايته الثانية بالإحباط من وتيرة الإصلاح في البلاد.

وبعد تنحيه في عام 2006، خلفه نجوين تان دونج.