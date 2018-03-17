أعلن مسؤول بريطاني أن بلاده "توقعت" ردا انتقاميا من جانب روسيا بطرد 23 من الدبلوماسيين البريطانيين في إطار الخلاف القائم حول تسميم جاسوس روسي سابق في جنوب إنجلترا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، أن الحكومة في لندن "كانت تتوقع ردا من هذا النوع، وأن مجلس الأمن القومي سوف يعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لبحث الخطوات التالية".

وجاء قرار روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا بعد إمهال السلطات البريطانية 23 دبلوماسي روسي أسبوعا لمغادرة البلاد، ضمن رد بريطاني على هجوم بغاز الأعصاب على سيرجي سكريبال وابنته يوليا، ألقت فيه لندن بالمسؤولية على موسكو.